В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать

В то время, как в Украине число новых случаев коронавируса начало падать, количество заболевших коронавирусом в Киеве 31 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек до 3 043, умерших - на 2 человека до 68.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 2 человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших - 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и девочка 5 лет, а также 13 мужчин от 23 до 61 года и 3 мальчика - 7, 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 4 пациента.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 6 человек.

Всего от коронавируса выздоровели 654 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23. В Деснянском - 9 и в Дарницком - 8 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

Тем временем пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу ослабления карантина.