У Флорівському жіночому монастирі в Києві – спалах коронавірусу

Свято-Вознесенський Флорівський монастир на Подолі в Києві закрився на карантин через спалах коронавірусу, там захворіли одразу 26 черниць. В той же час у Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

За його словами, за кілька днів у монастирі виявили коронавірус у 26 черниць, у 22 з них за останню добу.

На вихідних 8 черниць госпіталізували.

Монастир закрили на карантин, там проводиться дезінфекція.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація зняла карантин з Києво-Печерської лаври, Свято-Троїцького Іонинського монастиря і Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

Раніше Іонинський монастир закрили на карантин. 14 квітня стало відомо про 3 випадки захворювання на коронавірус в Іонинському монастирі.

Раніше в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутому в плівку. Також стало відомо, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.