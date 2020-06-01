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01 червня 2020, понеділок, 12:33 12
Суспільство 2020-06-01T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Флорівському жіночому монастирі в Києві – спалах коронавірусу

У Флорівському жіночому монастирі в Києві – спалах коронавірусу

Кира Молчанова
Covid-19, коронавірус в Києві, Свято-Вознесенський Флорівський монастир, коронавірус в монастирі

Свято-Вознесенський Флорівський монастир на Подолі в Києві закрився на карантин через спалах коронавірусу, там захворіли одразу 26 черниць. В той же час у Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати. 

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

За його словами, за кілька днів у монастирі виявили коронавірус у 26 черниць, у 22 з них за останню добу.

На вихідних 8 черниць госпіталізували.

Монастир закрили на карантин, там проводиться дезінфекція.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація зняла карантин з Києво-Печерської лаври, Свято-Троїцького Іонинського монастиря і Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

Раніше Іонинський монастир закрили на карантин. 14 квітня стало відомо про 3 випадки захворювання на коронавірус в Іонинському монастирі.

Раніше в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутому в плівку. Також стало відомо, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.

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Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину. Що зміниться
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