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26 мая 2020, вторник, 12:27 36 Инфографика
Общество 2020-05-26T12:35:39+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 25 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек до 2 710, умерших - на 1 человека до 61.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер 1 человек. Всего за это время 61 летальный случай. На сегодняшний день в Киеве уже 2 710 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 24 женщины в возрасте от 19 до 81 лет, 29 мужчин от 18 до 81 лет, 2 девочки 8 и 17 лет, а также 3 мальчиков 9, 15, 16 лет.

В больницы столицы госпитализированы 12 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 33 человека, всего с начала эпидемии выздоровели 393 киевлянина.

Из всех зарегистрированных случаев в Киеве 429 человек заболели в Печерском районе, 542 - в Дарницком, 291 - в Деснянском, 246 - в Днепровском, 245 - в Соломенском, 227 - в Голосеевском, 205 - в Оболонском, 184 - в Шевченковском, 204 - в Святошинском, 137 - в Подольском районе.

А в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Также с 22 мая в Украине начался 2 этап смягчения карантина: какие мерпориятия можно проводить. А в Киеве и Днепре возобновил работу метрополитен и общественный транспорт.

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