В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, по сравнению с данными на 24 мая, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Так, среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет. И две девочки - одиннадцати и двенадцати лет. И 11 мужчин от 37 до 75 лет. И мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы", - отметил Кличко.

А в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українські Новини, 24 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 259 до 21 245, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 623 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 50%.

Тем временем в Киеве 25 мая открылось метро.