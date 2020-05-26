У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус в Києві 25 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб до 2 710, померлих - на 1 особу до 61.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 58 осіб. Серед них - 16 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу помер 1 чоловік. Всього за цей час 61 летальний випадок. На сьогоднішній день у Києві вже 2 710 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 24 жінки у віці від 19 до 81 років, 29 чоловіків від 18 до 81 років, 2 дівчинки 8 і 17 років, а також 3 хлопчиків 9, 15, 16 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 12 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 33 людини, всього з початку епідемії одужали 393 киянина.

З усіх зареєстрованих випадків в Києві 429 осіб захворіли в Печерському районі, 542 - у Дарницькому, 291 - в Деснянському, 246 - у Дніпровському, 245 - у Солом'янському, 227 - у Голосіївському, 205 - в Оболонському, 184 - у Шевченківському, 204 - в Святошинському, 137 - у Подільському районі.

А у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Також з 22 травня в Україні розпочався 2 етап пом'якшення карантину: які заходи можна проводити. А в Києві і Дніпрі відновив роботу метрополітен та громадський транспорт.