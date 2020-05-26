С сегодняшнего дня Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. На автобусах висит объявления, что заполняемость может быть не больше, чем мест для сидения.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.



Маршрутки ездят почти пустые, по несколько человек в салоне. И очередей соответственно нет.



Цены на проезд не изменились, а пассажиры сидят в масках.

Пассажиры в масках

Очередей нет.



Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.



Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.



Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.



Тем временем 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки.