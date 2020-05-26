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26 мая 2020, вторник, 10:54 665
Общество 2020-05-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт

Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт

Валерия Драгомирова
Транспорт, Киевская область, Маршрутки, Пригородный транспорт
Маршрутка.
Маршрутка.

С сегодняшнего дня Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. На автобусах висит объявления, что заполняемость может быть не больше, чем мест для сидения.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. 

Маршрутки ездят почти пустые, по несколько человек в салоне. И очередей соответственно нет.

Цены на проезд не изменились, а пассажиры сидят в масках. 

Пассажиры в маскахПассажиры в масках

Очередей нет.Очередей нет.


Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре

Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости. 

Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

Тем временем 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки.

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