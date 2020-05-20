Межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня

Кабинет Министров ввел адаптивный карантин и планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Межобластные перевозки мы пока что не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация это позволит сделать", - сказал он.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Министерство инфраструктуры проведет работу с перевозчиками касательно условий возобновления деятельности при условии стабильной ситуации во всех областях.

В случае всплеска заболеваемости Covid-19 будут вводится локальные ограничения.

Также Шмыгаль заявил, что регулярные авиарейсы начнут возобновлять после 15 июня, поскольку многие страны еще не открыли свои аэропорты.

Ранее в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

Тем временем, в Офисе президента заявили, что ситуация с коронавирусом в 8 областях не позволяет запустить общественный транспорт.

С 22 мая в Киеве должен начаться второй этап ослабления карантина. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, а лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены до работы.

В то же время частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут повысить тарифы на проезд.