Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, в то же время планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, при введении смягчений будут учитываться среднее количество случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения (должно быть менее 12 человек), загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией (не более 50%), количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом (более 12 на 100 тыс. населения).

Решение о переходе на следующий этап будет приниматься региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Предусмотрено 5 этапов смягчения карантинных ограничений, второй из которых начнется 22 мая.

Каждый этап рассчитан на 10 дней.

Проект постановления принят с однодневной доработкой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что постановление должно быть обнародовано уже 21 мая.

Этапы выхода из карантина

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин.

Кроме того, после трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось. 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564