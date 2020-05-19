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19 мая 2020, вторник, 21:44 109
Общество 2020-05-19T22:45:01+03:00
Українські Новини
Злоупотребляют послаблениями. В Украине выявили почти 1,3 кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих каранти

Злоупотребляют послаблениями. В Украине выявили почти 1,3 кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин

Кира Молчанова
госпотребслужба, карантин в Украине, Нарушение карантина, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

С начала ослабления карантина 11 мая по 17 мая в Украине проверили более 9,6 тысяч объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты на предмет соблюдения карантина. Оказалось, что некоторые злоупотребляют послаблениями — нарушения выявлены на 1289 объектах.

Об этом сообщила пресс служба Кабмина со ссылкой на Госпотребслужбу.

Нарушение зафиксировали на 591 объекте торговли продовольственными товарами, 270 — на объектах торговли непродовольственными товарами, 45 — на объектах общественного питания, сто сорок девятой парикмахерских и салонах красоты и 234 нарушения нашли на других объектах.

В общем инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушениях.

Как сообщали Українські Новини, полиция в Киеве составила 86 административных протоколов за нарушение правил карантина с начала мая.

Кроме того, полиция Киева составила 3 административных протокола за работу развлекательных заведений на карантине.

Планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

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