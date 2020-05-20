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20 мая 2020, среда, 08:18 6
Общество 2020-05-20T08:19:13+03:00
Українські Новини
Сегодня 70-й день карантина, до его окончания осталось два дня

Сегодня 70-й день карантина, до его окончания осталось два дня

Валерия Драгомирова
Коронавирус, карантин в Украине, Смягчение карантина
Оставайся дома. Фото: Pixabay
Оставайся дома. Фото: Pixabay

Сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 4 мая было принято решение о продлении карантина до 22 мая.

До этой даты осталось 2 дня.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

4 мая на заседании Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.


Как сообщали Українські Новини, в Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина

Кроме того, по словам премьера, карантин будет продлен после 22 мая

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