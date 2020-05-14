подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
14 мая 2020, четверг, 08:20 17
Общество 2020-05-14T08:30:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации

В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации

Ольга Фандорина
Метро, Карантин, Киевский метрополитен, Метро в Киеве, Открытие метро

Пока в Киеве из-за закрытого транспорта образовались огромные пробки, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не гарантирует, что работа подземок в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно. Об этом он заявил в эфире Украинского радио.

Он заявил, что решение открыть метро примут, исходя из эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

“Об открытии киевского метрополитена мы будем говорить после анализа эпидситуации в столице”,- пояснил Ляшко.  

По его словам, эпидситуация в регионах может быть разной, поэтому открываться подземки, возможно, будут в разное время.

“Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что три подземки откроются в один момент. Это трудно спрогнозировать”, - отметил он.

Также Ляшко отметил, что МОЗ не будет поддерживать введение спецпропусков в метро.

"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, на улицах Киеве из-за большого скопления авто образовались пробки.

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

Кабмин разрешил ездить такси по полосам предназначенных для общественного транспорта.

Больше новостей о: Метро Карантин Киевский метрополитен Метро в Киеве Открытие метро

Кличко просит Кабмин возобновить работу киевского ...
Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве...
Метро в Киеве может заработать с 25 мая. Что извес...
После карантина могут не открыться 5-10% ресторано...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Киев сковали небывалые пробки
Новости
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды 08:04
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
Новый налог "культурный сбор" и ограничение на выезд в Беларусь 07:00 Новости дня
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok