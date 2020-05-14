В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации

Пока в Киеве из-за закрытого транспорта образовались огромные пробки, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не гарантирует, что работа подземок в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно. Об этом он заявил в эфире Украинского радио.

Он заявил, что решение открыть метро примут, исходя из эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

“Об открытии киевского метрополитена мы будем говорить после анализа эпидситуации в столице”,- пояснил Ляшко.

По его словам, эпидситуация в регионах может быть разной, поэтому открываться подземки, возможно, будут в разное время.

“Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что три подземки откроются в один момент. Это трудно спрогнозировать”, - отметил он.

Также Ляшко отметил, что МОЗ не будет поддерживать введение спецпропусков в метро.

"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, на улицах Киеве из-за большого скопления авто образовались пробки.

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

Кабмин разрешил ездить такси по полосам предназначенных для общественного транспорта.