Метро і дитячі сади відкриються з 25 травня: за умови дотриманні адаптивного карантину

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"З 25 травня буде дозволено перевозити пасажирів у метро, а також відвідування установ дошкільної освіти", - сказав він.

Степанов зазначив, що з 22 травня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжгірському та внутрішньообласному сполученні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

З 22 травня у Києві має початися другий етап послаблення карантину. Перед кожним рейсом транспорт повинен бути дезинфицирован, а особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи.

Сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.