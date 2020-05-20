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20 травня 2020, середа, 16:13 10
Суспільство 2020-05-20T17:15:03+03:00
Українські Новини
Метро і дитячі сади відкриються з 25 травня: за умови дотриманні адаптивного карантину

Метро і дитячі сади відкриються з 25 травня: за умови дотриманні адаптивного карантину

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Дитячі садки, Метрополітен, Послаблення карантина
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"З 25 травня буде дозволено перевозити пасажирів у метро, а також відвідування установ дошкільної освіти", - сказав він.

Степанов зазначив, що з 22 травня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжгірському та внутрішньообласному сполученні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

З 22 травня у Києві має початися другий етап послаблення карантину. Перед кожним рейсом транспорт повинен бути дезинфицирован, а особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи.

Сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.

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