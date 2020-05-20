Киев готов к открытию метро с понедельника, 25 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

"Город готов с 25 мая открыть метро. Сейчас там проводятся необходимые работы, мы ожидаем соответствующего решения правительства", - сказал Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

Ранее в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

Тем временем, в Офисе президента заявили, что ситуация с коронавирусом в 8 областях не позволяет запустить общественный транспорт.

С 22 мая в Киеве должен начаться второй этап ослабления карантина. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, а

лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены до работы.

В то же время частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут повысить тарифы на проезд.

Ранее под Кабмином несколько сотен предпринимателей требовали разрешить пассажирские перевозки.