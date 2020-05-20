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20 травня 2020, середа, 12:43 4
Транспорт 2020-05-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
Київ готовий до відкриття метро

Київ готовий до відкриття метро

Ярина Вацяк
Метро, Брифінг Кличка, Відкриття метро
Метро
Метро

Київ готовий до відкриття метро з понеділка, 25 травня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

"Місто готовий з 25 травня відкрити метро. Зараз там проводяться необхідні роботи, ми очікуємо відповідного рішення уряду", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

Раніше в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

Тим часом, в Офісі президента заявили, що зитуация з коронавірусом у 8 областях не дозволяє запустити громадський транспорт.

З 22 травня у Києві має початися другий етап ослаблення карантину. Перед кожним рейсом транспорт повинен бути дезинфікований, а особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи.

Водночас приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі в різних містах України, можуть підвищити тарифи на проїзд.

Раніше під Кабміном кілька сотень підприємців вимагали дозволити пасажирські перевезення.

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