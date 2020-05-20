Київ готовий до відкриття метро з понеділка, 25 травня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. "Місто готовий з 25 травня відкрити метро. Зараз там проводяться необхідні роботи, ми очікуємо відповідного рішення уряду", - сказав Кличко. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LGnxIWDT3sY" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня. Раніше в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації. Тим часом, в Офісі президента заявили, що зитуация з коронавірусом у 8 областях не дозволяє запустити громадський транспорт. З 22 травня у Києві має початися другий етап ослаблення карантину. Перед кожним рейсом транспорт повинен бути дезинфікований, а особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи. Водночас приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі в різних містах України, можуть підвищити тарифи на проїзд. Раніше під Кабміном кілька сотень підприємців вимагали дозволити пасажирські перевезення.