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19 мая 2020, вторник, 10:17 588
Общество 2020-05-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска

Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Киевский метрополитен, Жетоны, KyivSmardCard
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом после восстановления работы киевского метрополитена, которое планируется с 25 мая

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Таким образом, платить за проезд на турникетах можно будет: KyivSmardCard, карточкой метро (до 31 марта 2021 года), бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением KyivSmardСard, разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

При этом указано, что в течении месяца пассажиры смогут использовать уже приобретенные жетоны.

"В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета", - говорится в сообщении.

Указано, что пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро могут использовать "Карточку киевлянина". Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Также КГГА призывает во избежание очередей заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей.

Напоминается, что билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении, что позволит избежать очереди в кассу.

Отмечается, что до восстановления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300, они расположены по большей части на остановках общественного транспорта.

"Что касается наземного общественного транспорта, то в нем оплата будет осуществляться также с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", - значится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" готово возобновить работу пассажирских перевозок 25 мая.

 

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Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска
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