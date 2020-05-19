Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска

Пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом после восстановления работы киевского метрополитена, которое планируется с 25 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Таким образом, платить за проезд на турникетах можно будет: KyivSmardCard, карточкой метро (до 31 марта 2021 года), бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением KyivSmardСard, разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

При этом указано, что в течении месяца пассажиры смогут использовать уже приобретенные жетоны.

"В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета", - говорится в сообщении.

Указано, что пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро могут использовать "Карточку киевлянина". Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Также КГГА призывает во избежание очередей заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей.

Напоминается, что билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении, что позволит избежать очереди в кассу.

Отмечается, что до восстановления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300, они расположены по большей части на остановках общественного транспорта.

"Что касается наземного общественного транспорта, то в нем оплата будет осуществляться также с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", - значится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" готово возобновить работу пассажирских перевозок 25 мая.