Ситуация с коронавирусом в 8 областях не позволяет запустить общественный транспорт, - Офис Президента

Во время очередного этапа ослабления карантина возможен запуск общественного транспорта, однако в 8 областях ситуация пока не позволяет сделать это.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина... (Министр здравоохранения) Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности проводится мало тестирований", - сказано в нем.

При этом Степанов отметил, что в течение недели положение дел в этих 8 областях можно изменить.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - сказал Зеленский.

В ходе совещания Степанов также сообщил, что 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, а остальные области рассчитаются в ближайшие дни.

Также, по его словам, в регионах начали выплачивать доплаты медикам за апрель.

Кроме того, сегодня в области отправят более 70 тысяч костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат.

Тем временем в Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса.