После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать

В то время, как Кабмин планирует возобновить движение наземного транспорта, частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут повысить тарифы на проезд.

Они могут попытаться ввести такие изменения, объясняя их требованием уменьшить количество пассажиров в одном транспорте. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Что касается муниципального транспорта – Кава убежден, что тарифы останутся такими, как и были раньше, а работники коммунальных предприятий приложат усилия для того, чтобы контролировать наполняемость.

"Что касается частных перевозчиков – тариф не регулируется несколько лет, и, в принципе, такое действие будет вполне законным. Что касается муниципального транспорта – тарифы являются регулируемыми, и самовольно коммунальные предприятия повышать их не могут", – подчеркнул Кава.

Кроме того, он добавил, что в частных маршрутках проконтролировать количество пассажиров и соблюдение дистанции будет нереально.

"Городским властям стоило бы приложить усилия для увеличения количества муниципального транспорта, чтобы все люди могли доехать... Можно увеличить количество автобусов, троллейбусов, трамваев на маршрутах. В принципе, в Киеве есть резерв, чтобы на 10–15% увеличить выпуск подвижного состава. К сожалению, в предыдущие годы городские власти наоборот в пользу маршруток уменьшали количество транспорта большой вместимости", – отметил экс-заместитель министра.

Он отметил, что маршрутки – это рудимент 90-х, который остался на украинских улицах. По его словам, в системе городских перевозок европейских стран такого вида транспорта нет, маршуртки – признак африканской модели или стран Дальнего Востока.

Как сообщали Українські Новини, общественный транспорт после возобновление работы будет перевозить не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан.

Тем временем, в Минздраве отметили, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.