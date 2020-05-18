Общественный транспорт запустят с 22 мая, а детсады и метро откроются с 25 мая, - Шмыгаль

После того, как в Минздраве рассказали, когда и как планируют открывать метро в Киеве, Харькове и Днипре, Кабинет Министров намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль , передают Українськi Новини.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил Шмыгаль.

По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

После первого этапа ослабления карантина в столице, Киевская городская государственная администрация намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.

Тем временем, родители намерены пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады.