Из-за отключения блоков атомных станций цена на электричество выросла на 15%, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, который не видит перспектив в майнинге криптовалюты на украинской электроэнергии, сообщил, что из-за отключения блоков атомных электростанций цена на электричество в Украине выросла на 15%.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня был остановлен еще один атомный блок - в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", - написал Герус.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт. "То есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена", - подчеркнул он.

Также чиновник добавил, что дополнительная нагрузка легла на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

"Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС.

Тем временеи, цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед". Также "Энергоатом" заявляет, что цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС.