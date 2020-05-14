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  • В Минэкономики решили, что в Украине хватает масок и антисептиков и пора их экспортировать
14 мая 2020, четверг, 14:26 326
Политика 2020-05-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
В Минэкономики решили, что в Украине хватает масок и антисептиков и пора их экспортировать

В Минэкономики решили, что в Украине хватает масок и антисептиков и пора их экспортировать

Ольга Фандорина
Экспорт, Маска, Средства индивидуальной защиты, антисептики
Маска и антисептик. Фото: Pixabay
Маска и антисептик. Фото: Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено рекомендовать Кабинету Министров возобновить экспорт средств индивидуальной защиты с 1 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передают Українськi Новини.

"Мы уверены, что в ближайшие дни выйдем на окончательное обоснование решения относительно того, что продлевать запрет на экспорт после 1 июня нецелесообразно. Увидим, будут ли условия, чтобы сократить такой запрет, как это случилось со спиртом", - сказал он.

В Минэкономики констатируют, что украинский рынок уже насыщен средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски

Ранее Українські Новини сообщали, где и по какой цене можно купить медицинские маски и антисептики.

Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве появились автоматы, в которых продают медицинские маски.

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