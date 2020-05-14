В Минэкономики решили, что в Украине хватает масок и антисептиков и пора их экспортировать

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено рекомендовать Кабинету Министров возобновить экспорт средств индивидуальной защиты с 1 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передают Українськi Новини.

"Мы уверены, что в ближайшие дни выйдем на окончательное обоснование решения относительно того, что продлевать запрет на экспорт после 1 июня нецелесообразно. Увидим, будут ли условия, чтобы сократить такой запрет, как это случилось со спиртом", - сказал он.

В Минэкономики констатируют, что украинский рынок уже насыщен средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски.

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Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

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