Польша продлила на месяц контроль на границах со странами ЕС

Польша, где выборы президента так и не состоялись, продлила пограничный контроль с соседями-членами Евросоюза еще на 30 дней. Об этом передает RMF24. Отмечается, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Также на данный момент пересечение границы возможно лишь в определенных пунктах. В частности, пересекать границы могут лишь граждане Польши, иностранцы, визит которых аргументирован, а также диломаты и представители других стран для переговоров. Как сообщали Українські Новини, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года, но с условием, что он больше не будет баллотироваться. Также Сейм Польши предлагал ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы отложить президентские выборы. Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцев. Кроме того, в Польше возобновили работу торговые центры и гостиницы. Тем временем, сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля в связи с пандемией коронавируса. Также внутренние границы с 15 июня открывают Австрия и Германия.