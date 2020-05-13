Польша продлила на месяц контроль на границах со странами ЕС

Польша, где выборы президента так и не состоялись, продлила пограничный контроль с соседями-членами Евросоюза еще на 30 дней. Об этом передает RMF24.

Отмечается, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Также на данный момент пересечение границы возможно лишь в определенных пунктах.

В частности, пересекать границы могут лишь граждане Польши, иностранцы, визит которых аргументирован, а также диломаты и представители других стран для переговоров.

Как сообщали Українські Новини, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года, но с условием, что он больше не будет баллотироваться.

Также Сейм Польши предлагал ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы отложить президентские выборы.

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцев. Кроме того, в Польше возобновили работу торговые центры и гостиницы.

Тем временем, сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля в связи с пандемией коронавируса.

Также внутренние границы с 15 июня открывают Австрия и Германия.