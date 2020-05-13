Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина

В то время, как Кабмин ослабил ограничения для посещения летних площадок ресторанов и разрешил гулять небольшими группами , Президент Владимир Зеленский анонсировал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, коснется среди прочего спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться, ходить без маски или собираться большими компаниями или не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого", - сказал он.

Он добавил, что каждый следующий этап смягчения станет возможным, когда будут достигнуты конкретные показатели - умеренное количество новых случаев заболевания и не критическая загруженность коек в больницах.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда разрешат самолеты и поезда, снова заработают кинотеатры, пляжи, метро. Ответ прост - все это зависит от нас с вами... Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего другого. Поймите, нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро и разрешить концерты. Но какими будут последствия... Тогда вместо ослабления, придется усиливать карантин", - сказал Зеленский.

По его словам, удерживать ситуацию удается именно благодаря своевременным действиям власти и поддержке людей.

"Давайте это продолжим", - призвал Президент.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

В рамках смягчения с 11 мая открылись парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Тем временем метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина.





