Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину

В той час, як Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх майданчиків ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами , Президент Володимир Зеленський анонсував, що другий етап пом'якшення карантину, який планується з 22 травня, торкнеться серед іншого спортивних змагань, роботи готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово - пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І воно стосується тільки окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер усім можна розслабитися, ходити без маски або збиратися великими компаніями або не дотримуватися дистанції. Цього ніхто не скасовував. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, готелів, проведення ЗНО та іншого", - сказав він.

Він додав, що кожен наступний етап пом'якшення стане можливим, коли будуть досягнуті конкретні показники - помірна кількість нових випадків захворювання і не критична завантаженість ліжок у лікарнях.

"Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки і поїзди, знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста - все це залежить від нас з вами... Простими словами: кожен раз, коли ви не носите маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі отдаляете відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте, нам взагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро і дозволити концерти. Але якими будуть наслідки... Тоді замість ослаблення, доведеться посилювати карантин", - сказав Зеленський.

За його словами, утримувати ситуацію вдається саме завдяки своєчасним діям влади і підтримці людей.

"Давайте це продовжимо", - закликав Президент.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

В рамках пом'якшення з 11 травня відкрилися парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Раніше Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

Тим часом метро та громадський транспорт можуть заробити на четвертому етапі виходу з карантину.