подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 21:09 201
Мир 2020-05-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
В Шанхае возобновил работу парк Диснейленд

В Шанхае возобновил работу парк Диснейленд

Елизавета Кесельман
Шанхай, Диснейленд, ослабление карантина, Парк Диснейленд, Возобновление работы
Парк Диснейленд в Шанхае. Фото: ru.wikipedia.org
Парк Диснейленд в Шанхае. Фото: ru.wikipedia.org

В то время, как в Ухане постепенно начали открывать школы, в Шанхае возобновил работу парк Диснейленд. Об этом передает The New York Times.

Отмечается, что парк начал работать с 11 мая. Несмотря на долгожданное открытие, правительство ограничило вход посетителей парка до 24 тысяч человек в день. Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски.

"В понедельник один из 14 закрытых тематических парков Walt Disney company, Shanghai Disneyland, снова открылся для посетителей на ограниченной основе", - передает ведомство.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 11 мая заработали рестораны, а также открылись скверы и парки. 

Кроме того, с 1 мая в Украине возобновили работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной.

Тем временем, в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время, а в России с сегодняшнего дня ослабят карантин несмотря на пик эпидемии коронавируса. 

Больше новостей о: Шанхай Диснейленд ослабление карантина Парк Диснейленд Возобновление работы

Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу 21:58
На Донбассе ранен украинский военный. Враг трижды нарушал режим прекращения огня 21:51
Украинцы стали активнее искать работу за границей, - НБУ 21:47
Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса 21:29
McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос" 21:24
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok