В то время, как в Ухане постепенно начали открывать школы, в Шанхае возобновил работу парк Диснейленд. Об этом передает The New York Times.

Отмечается, что парк начал работать с 11 мая. Несмотря на долгожданное открытие, правительство ограничило вход посетителей парка до 24 тысяч человек в день. Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски.

"В понедельник один из 14 закрытых тематических парков Walt Disney company, Shanghai Disneyland, снова открылся для посетителей на ограниченной основе", - передает ведомство.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 11 мая заработали рестораны, а также открылись скверы и парки.

Кроме того, с 1 мая в Украине возобновили работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной.

Тем временем, в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время, а в России с сегодняшнего дня ослабят карантин несмотря на пик эпидемии коронавируса.