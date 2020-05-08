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08 мая 2020, пятница, 17:00 104
Мир 2020-05-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
В Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время

В Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время

Елизавета Кесельман
Испания, Барселона, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Испании, послабление карантина
Испания. Фото:dontstayin.com
Испания. Фото:dontstayin.com

После того, как в одном из городов Испании решили продезинфицировать пляжи с хлоркой, в Барселоне приняли решение открыть пляжи для посещения на фоне смягчения карантина. Об этом передает Reuters. 

Отмечается, что посещение пляжей доступно с 6 до 10 утра. Кроме того, разрешено также плавать и заниматься бегом. Также жители Каталонии смогут посещать прибережную зону под надзором полиции, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается сложной.

Помимо этого, правительство Испании должно решить, какие регионы страны смогут перейти ко второй фазе четырехэтапного плана выхода из карантина. В общей сложности коронавирусом заразились 256 тыс. испанцев, около половины всех случаев произошло в Мадриде и Каталонии.

"Есть две области, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии - Мадрид и Барселона - и, возможно, разумно, чтобы в этих двух районах выход из карантина шел медленнее", - заявил вице-премьер Пабло Иглесиас.

Результаты решения правительства будут официально опубликованы в субботу. Испания стремится вернуться к нормальной жизни к концу июня.

Как сообщали Українські Новини, Испания снова продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса. 

Кроме того, Испания не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса. 

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