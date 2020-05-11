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11 мая 2020, понедельник, 19:30 245
Общество 2020-05-11T19:41:29+03:00
Українські Новини
Ослабление карантина в Украине: как возобновили работу рестораны

Ослабление карантина в Украине: как возобновили работу рестораны

Елизавета Кесельман
Киев, Украина, Карантин, ослабление карантина, открытие ресторанов
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня в Украине стартует ослабление карантина. Состоялось долгожданное открытие парков, скверов, а также открылись рестораны и кафе, однако при условии обслуживания на вынос и на открытом воздухе. Українські Новини расскажут, как начались первые рабочие дни общественных заведений в Украине. 

В государственные выходные, которые выдались солнечными, люди оживленно вышли на улицы. Очевидцы утверждают, что несмотря на требования Минздрава об обязательном ношении масок при выходе в общественные места, большинство украинцев не соблюдали рекомендации, и предпочли снять маску. 

В первый день ослабления карантина люди вышли на улицыРусановская набережная

Кроме того, согласно правилам, с сегодняшнего дня частично возобновляют свою работу заведения общепита. Власти разрешили открыть летние террасы в ресторанах с соблюдением правил дистанции, однако некоторые заведения пошли иным путем, решив просто открыть панорамные окна в залах заведений и таким путем создать видимость террасы.

Так, заведение One Dollar Bar в городе Днипро открыло летнюю террасу, однако помимо нее, открыло и внутренний зал, создав внутри имитацию террасы с открытыми настежь окнами.

заведение One Dollar Bar в городе Днипрозаведение One Dollar Bar в городе Днипро

Работники персонала находятся в масках, однако столпотворение людей в ресторане не смущает директора заведения.

Терраса в ресторане Терраса в ресторане One Dollar Bar

Внутренний зал ресторана One Dollar BarВнутренний зал ресторана One Dollar Bar

Тем временем в ресторане "Колиба Українське село" в селе Бузова (Киевская область) активно заработал летний двор, где также наблюдается поток людей.

ресторан ресторан "Колиба Українське село"

ресторан ресторан "Колиба Українське село"

В Киеве, в ресторане River grill ( Русановская набережная) также заработала летняя терраса еще до официального послабления карантина.

Ресторан River grill в КиевеРесторан River grill в Киеве

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая в Украине возобновляют работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной.

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