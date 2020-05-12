У Шанхаї відновив роботу парк Діснейленд

В той час, як в Ухані поступово почали відкривати школи, в Шанхаї відновив роботу парк Діснейленд. Про це передає The New York Times.

Наголошується, що парк почав працювати з 11 травня. Незважаючи на довгоочікуване відкриття, уряд обмежив вхід відвідувачів парку до 24 тисяч чоловік в день. Також всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися заходів санітарного контролю, зберігати дистанцію мінімум 1 м при знаходженні на території парку і носити захисні маски.

"В понеділок один із 14 закритих тематичних парків Walt Disney company, Shanghai Disneyland, знову відкрився для відвідувачів на обмеженій основі", - повідомляє відомство.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 11 травня заробили ресторани, а також відкрилися сквери і парки.

Крім того, з 1 травня в Україні відновили роботу ринки. Однак не всі ринки в День праці почали працювати. Так, у Києві відвідувачів брала лише одна торгова площадка - ринок "Столичний" на Великій окружній.

Тим часом, в Барселоні відкрили пляжі для відвідування в ранковий час, а в Росії з сьогоднішнього дня послаблять карантин незважаючи на пік епідемії коронавірусу.