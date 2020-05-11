Несмотря на пик эпидемии коронавируса, Россия ослабит карантин с 12 мая

На данный момент Россия лидирует среди стран по количеству заражений коронавирусом. Однако несмотря на это, ослабление карантина в стране начнется с 12 мая. Об этом во время онлайн брифинга заявил в понедельник президент России Владимир Путин, передает ЛБ.

Отмечается, что карантин решили снять несмотря на то, что в России за последние сутки выявили почти 11,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших больше, чем в любой другой стране мира, кроме США и Испании.

Как заявил Путин, с 12 мая восстановят работу базовые отрасли экономики, в том числе энергетика, сельское хозяйтво и промышленность. При этом региональным властям разрешено принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в зависимости от ситуации на местах.

В то же время массовые мероприятия в России по-прежнему будут запрещены.

Путин считает, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян и уберечь медицинскую систему от перегрузки.

"Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня в Украине началось послабление карантина, также открылись скверы, парки и рестораны.