Ухань открывает школы впервые с начала пандемии коронавируса

В Китае, в городе Ухань, в котором эпидемия коронавируса взяла свое начало, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом передает BBC.

Как передает ведомство, открытие школ состоялось впервые с начала эпидемии. Однако за парты вернутся только ученики старших классов, и выпускники школ, которые готовятся к предстоящим экзаменам. Всего таких школьников насчитывается около 57 тысяч.

Однако, прежде, чем приступить к занятиям, ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Кроме того, за счет того, что количество учащихся в классах значительно уменьшилось, преподаватели обеспечили дистанции для учеников в классах.

В Шанхае персонал и учеников в некоторых школах обязали носить маски.

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