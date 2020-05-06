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06 мая 2020, среда, 13:11 743
Азия 2020-05-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Ухань открывает школы впервые с начала пандемии коронавируса

Ухань открывает школы впервые с начала пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Ухане, ослабление карантина, открытие школ
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

В Китае, в городе Ухань, в котором эпидемия коронавируса взяла свое начало, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом передает BBC.

Как передает ведомство, открытие школ состоялось впервые с начала эпидемии. Однако за парты вернутся только ученики старших классов, и выпускники школ, которые готовятся к предстоящим экзаменам. Всего таких школьников насчитывается около 57 тысяч. 

Однако, прежде, чем приступить к занятиям, ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Кроме того, за счет того, что количество учащихся в классах значительно уменьшилось, преподаватели обеспечили дистанции для учеников в классах. 

В Шанхае персонал и учеников в некоторых школах обязали носить маски. 

Как собщали Українські Новини, Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами.

Кроме того, Китай отказал ВОЗ в участии расследованиявозникновения коронавируса.

Также Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США владеет доказательствами того, что коронавирус распространился в лаборатории Уханя.

 
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