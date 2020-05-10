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10 мая 2020, воскресенье, 21:21 14
Политика 2020-05-10T21:22:10+03:00
Українські Новини
В Минздраве озвучили условия для открытия метро

В Минздраве озвучили условия для открытия метро

Надежда Комендантова
Метрополитен, Минздрав, Карантин, Киевский метрополитен, Виктор Ляшко, ослабление карантина
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В то время, как стали известны условия открытия детских садов летом, Минздрав планирует открытие украинских метрополитенов на четвертом этапе ослабления карантина в Украине, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По словам главного санврача, для открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре необходимо, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев заболевания было меньше пяти на область, добавив, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українські Новини, с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая. Также открываются летние площадки и кафе "на вынос".

По состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.Это на 7 больше, чем было днем ранее.

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