В Минздраве озвучили условия для открытия метро

В то время, как стали известны условия открытия детских садов летом , Минздрав планирует открытие украинских метрополитенов на четвертом этапе ослабления карантина в Украине, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По словам главного санврача, для открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре необходимо, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев заболевания было меньше пяти на область, добавив, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая. Также открываются летние площадки и кафе "на вынос".

По состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.Это на 7 больше, чем было днем ранее.