Возобновят работу кафе, психологи и музеи: что изменится с 11 мая

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

Это свидетельствует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Постановление вступает в силу 11 мая.

Музеи и библиотеки

В частности, Кабинет Министров разрешил открыть музеи без посетителей и отказался от открытия библиотек с 11 мая.

Согласно документу, разрешена деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя учреждения культуры и по решению собственника (органа управления) без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно), а также соблюдения санитарных и противоэпидемических мер с учетом возможности проезда работников к заведению и принадлежности работников к группам риска.

О библиотеках речи в документе не идет.

Работа кафе и ресторанов

Также Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос" с 11 мая.

Согласно постановлению, деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках разрешена при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет), а деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов "навынос" при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также условием работы является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности, в респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Что разрешено с 11 мая Инфографика: Кабмин

Спорт, театр и цирк

Кабмин разрешил тренировки национальных сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью, а также проведение репетиций художественных коллективов в театрах и цирках с 11 мая.

Согласно документу, разрешена деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью, а также спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Тренировки могут проводиться при условии обеспечения спортсменов средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно, а также при пребывании в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади.

Кроме того, Кабмин разрешил проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах проведение репетиций и других мероприятий, которые не предусматривают одновременного собрания больше 50 человек.

Репетиции должны проводиться без зрителей при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.

Работа психологов, нотариусов и аудиторов

Кабмин разрешил работу психологов с 11 мая.

Деятельность психологов разрешена наряду с деятельностью адвокатов, нотариусов, аудиторов.

Продажа прессы и работа СМИ

Кабмин разрешил работать точкам продажи прессы, редакциям СМИ и вести телесъемки с 11 мая.

Согласно ему, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности, точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Кроме того, Кабмин разрешил деятельность телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих производство контента, а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ.

Также Кабмин разрешил осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности, на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и при условии ограничения количества лиц не более 50 человек, а также ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечения всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.