С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы парикмахерских и салонов красоты на период карантина, которые повышать цены пока не планируют, но все даты уже расписаны

Об этом говорится в постановлении министерства №20 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы парикмахерской или салона красоты необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами.

Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.

На входе в помещение должен быть антисептик.

На 5 квадратных метров площади должен быть максимум 1 клиент, а между ними должно быть не менее 1,5 метра.

После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и т.д.

Ослабление карантина в Украине с 11 мая.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.





