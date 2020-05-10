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10 мая 2020, воскресенье, 12:30 49 Инфографика
Общество 2020-05-10T12:31:13+03:00
Українські Новини
С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности

С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, Парикмахерская, Рекомендации, Салон красоты, карантин в Украине, ослабление карантина, послабление карантина
Парикмахер. Фото: pixabay
Парикмахер. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы парикмахерских и салонов красоты на период карантина, которые повышать цены пока не планируют, но все даты уже расписаны.

Об этом говорится в постановлении министерства №20 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы парикмахерской или салона красоты необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами.

Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.

На входе в помещение должен быть антисептик.

На 5 квадратных метров площади должен быть максимум 1 клиент, а между ними должно быть не менее 1,5 метра.

После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и т.д.

Ослабление карантина в Украине с 11 мая. Ослабление карантина в Украине с 11 мая.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.



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