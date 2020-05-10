С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы парикмахерских и салонов красоты на период карантина, которые повышать цены пока не планируют, но все даты уже расписаны. Об этом говорится в постановлении министерства №20 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини. В частности, перед началом работы парикмахерской или салона красоты необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе. Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами. Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка. На входе в помещение должен быть антисептик. На 5 квадратных метров площади должен быть максимум 1 клиент, а между ними должно быть не менее 1,5 метра. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и т.д. Ослабление карантина в Украине с 11 мая. Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.