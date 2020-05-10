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10 мая 2020, воскресенье, 10:27 63 Инфографика
Медицина 2020-05-10T10:28:45+03:00
Українські Новини
Рост количества новых случаев COVID-19 в Украине продолжился. За сутки 522 заболевших

Рост количества новых случаев COVID-19 в Украине продолжился. За сутки 522 заболевших

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Так, с начала эпидемии в Украине уже подтвердили 15 232 случаи инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (+151 сутки), а 391 человек умер (+15 за сутки).

Как сообщили в ЦОЗ, на данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 544 случая;

Волынская область — 470 случаев;
Днепропетровская область — 704 случая;
Донецкая область — 100 случаев;
Житомирская область — 517 случаев;
Закарпатская область — 695 случаев;
Запорожская область — 328 случаев;
Ивано-Франковская область — 1116 случаев;
Кировоградская область — 416 случаев;
г. Киев — 1805 случаев;
Киевская область — 972 случая;
Львовская область — 753 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 221 случай;
Одесская область — 636 случаев;
Полтавская область — 246 случаев;
Ровенская область — 926 случаев;
Сумская область — 154 случая;
Тернопольская область — 999 случаев;
Харьковская область — 572 случая;
Херсонская область — 159 случаев;
Хмельницкая область — 175 случаев;
Черновицкая область — 2268 случаев;
Черкасская область — 341 случай;
Черниговская область — 73 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Тем временем, сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней.

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