Рост количества новых случаев COVID-19 в Украине продолжился. За сутки 522 заболевших

В то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины. Так, с начала эпидемии в Украине уже подтвердили 15 232 случаи инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (+151 сутки), а 391 человек умер (+15 за сутки). Как сообщили в ЦОЗ, на данный момент коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 544 случая;Волынская область — 470 случаев;Днепропетровская область — 704 случая;Донецкая область — 100 случаев;Житомирская область — 517 случаев;Закарпатская область — 695 случаев;Запорожская область — 328 случаев;Ивано-Франковская область — 1116 случаев;Кировоградская область — 416 случаев;г. Киев — 1805 случаев;Киевская область — 972 случая;Львовская область — 753 случая;Луганская область — 42 случая;Николаевская область — 221 случай;Одесская область — 636 случаев;Полтавская область — 246 случаев;Ровенская область — 926 случаев;Сумская область — 154 случая;Тернопольская область — 999 случаев;Харьковская область — 572 случая;Херсонская область — 159 случаев;Хмельницкая область — 175 случаев;Черновицкая область — 2268 случаев;Черкасская область — 341 случай;Черниговская область — 73 случая. Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195. Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%. Тем временем, сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней.