Рост количества новых случаев COVID-19 в Украине продолжился. За сутки 522 заболевших

В то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, по состоянию на утро 10 мая, в Украине подтверждено 522 новых случая за сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Так, с начала эпидемии в Украине уже подтвердили 15 232 случаи инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Украине 3060 пациентов уже выздоровели (+151 сутки), а 391 человек умер (+15 за сутки).

Как сообщили в ЦОЗ, на данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 544 случая;

Волынская область — 470 случаев;

Днепропетровская область — 704 случая;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 517 случаев;

Закарпатская область — 695 случаев;

Запорожская область — 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 1116 случаев;

Кировоградская область — 416 случаев;

г. Киев — 1805 случаев;

Киевская область — 972 случая;

Львовская область — 753 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 221 случай;

Одесская область — 636 случаев;

Полтавская область — 246 случаев;

Ровенская область — 926 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 999 случаев;

Харьковская область — 572 случая;

Херсонская область — 159 случаев;

Хмельницкая область — 175 случаев;

Черновицкая область — 2268 случаев;

Черкасская область — 341 случай;

Черниговская область — 73 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Тем временем, сегодня 60-й день карантина. До установленного Кабмином срока его окончания осталось 12 дней.