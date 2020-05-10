Детсады могут открыться летом: в Минздраве назвали условие

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине после карантина.

Как пишет РБК-Украина, Министерство здравоохранения отмечает, что ситуация с эпидемией должна улучшиться, чтобы открылись дошкольные детские учреждения. Также в ведомстве наблюдают за тем, как сезонность повлияет на ход эпидемии.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, может быть, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях (нововыявленных больных Covid-19 ежедневно - ред.) и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал Ляшко.

Ослабление карантина в Украине.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

Также открываются летние площадки и кафе "на вынос".