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10 мая 2020, воскресенье, 19:14 606
Общество 2020-05-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Открываются летние площадки и кафе "на вынос": какие меры они примут для защиты украинцев

Открываются летние площадки и кафе "на вынос": какие меры они примут для защиты украинцев

Ольга Фандорина
Минздрав, Карантин, Кафе, карантин в Киеве
Кафе. Фото: cf.ua
Кафе. Фото: cf.ua

Министерство здравоохранения обнародовало противоэпидемиологические рекомендации по организации работы летних площадок кафе и ресторанов и их работе "навынос" на период карантина.

Об этом говорится в постановлении министерства №18 от 9 мая, которое вступает в силу с 11 мая, передают Українські Новини.

В частности, перед началом работы заведения общественного питания необходимо проводить температурный скрининг всем работникам.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.

Обслуживание клиентов разрешается исключительно на вынос или на летних площадках при дистанции не менее 1,5 метров между сидячими местами.

Места для сидения по возможности должны быть обшиты тканью или другими материалами, которые можно дезинфицировать.

Обслуживание клиентов в помещениях запрещается.

Выдача клиентам бумажных меню запрещается, они должны быть размещены при входе бесконтактно.

Работники ресторанов при обслуживании клиентов должны быть в масках, защитных очках и перчатки.

На входе в помещение должен быть антисептик.

Как сообщали Українські Новини, также с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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