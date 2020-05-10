підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
10 травня 2020, неділя, 21:21 8
Політика 2020-05-11T00:15:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ назвали умови для відкриття метро

У МОЗ назвали умови для відкриття метро

Надежда Комендантова
Метро, Карантин, Віктор Ляшко, Послаблення карантину
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В той час, як стали відомі умови відкриття дитячих садків влітку, МОЗ планує відкриття українських метрополітенів на четвертому етапі ослаблення карантину в Україні, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

За словами головного санлікаря, для відкриття метро у Києві, Харкові та Дніпрі необхідно, щоб протягом 10 днів підряд кількість нових, не пов'язаних між собою випадків захворювання було менше п'яти на область, додавши, що прийняття рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня. Також відкриваються літні майданчики кафе "на винос".

Станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу.Це на 7 більше, ніж днем раніше.

Більше новин про: Метро Карантин Віктор Ляшко Послаблення карантину

Як будуть працювати стоматологічні кабінети: реком...
Кернес планує запустити метро в Харкові з 12 травн...
Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила...
Дитсадки можуть відкритися влітку: у МОЗ назвали у...
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах
Новини
Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня 23:22
Обстріл приватних будинків. Фото: ООС
Бойовики обстріляли з гранатометів житлові будинки в Луганській області 22:22
У МОЗ назвали умови для відкриття метро 21:21
Дитсадки можуть відкритися влітку: у МОЗ назвали умову 20:26
Завтра відкриються непродовольчі магазини: правила роботи від МОЗ 19:58
більше новин
Цього персонажа знаємо особисто, - одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка 17:56
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому заводу для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ 11:00
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих 10:27 Інфографіка
більше новин
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів 08:16 Інфографіка
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Берлін 9 травня. Фото: @RegBerlin
У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую" 23:45
У Київській області за добу зафіксували 24 випадки коронавірусу. Дані по районах 14:23
більше новин
Сьогодні в Києві можуть працювати 19 ринків. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok