У МОЗ назвали умови для відкриття метро

В той час, як стали відомі умови відкриття дитячих садків влітку , МОЗ планує відкриття українських метрополітенів на четвертому етапі ослаблення карантину в Україні, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

За словами головного санлікаря, для відкриття метро у Києві, Харкові та Дніпрі необхідно, щоб протягом 10 днів підряд кількість нових, не пов'язаних між собою випадків захворювання було менше п'яти на область, додавши, що прийняття рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня. Також відкриваються літні майданчики кафе "на винос".

Станом на ранок 10 травня, в Україні підтверджено 522 нових випадку за добу.Це на 7 більше, ніж днем раніше.