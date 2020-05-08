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08 мая 2020, пятница, 16:50 125
Мир 2020-05-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса

Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Германия, Китай, ВОЗ, Расследование, Коронавирус, расследование происхождения коронавируса
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

Из-за того, что эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань, другие страны начали подозревать Китай в создании коронавируса COVID-19.

В частности, Соединенные штаты решили начать свое собственное расследование с изначальными подозрениями на Китай в его создании, и заявили, что намерены подать в суд на КНР за нанесение морального ущерба. 

Кроме того, бурю эмоций вызвал ранее отказ Китая ВОЗ в участии международного расследования в происхождении коронавируса. Однако на днях, посол Китая в Берлине заявил, что КНР открыта для междунродного расследования. Об этом передает Reuters. 

Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в скрытии происхождения вируса.

"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, сначала взяв на себя вину, а затем пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.

Отмечается, что ранее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Несколько дней назад Трамп анонсировал, что обнародует доказательства происхождения COVID-19, который, по убеждению американского президента, был создан в лаборатории в Ухане.

Как сообщали Українські Новини, в Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей.

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

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