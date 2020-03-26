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  • Первым человеком с коронавирусом в Ухане стала женщина, продавшая креветки
26 марта 2020, четверг, 16:54 106
Мир 2020-03-26T16:54:54+02:00
Українські Новини
Первым человеком с коронавирусом в Ухане стала женщина, продавшая креветки

Первым человеком с коронавирусом в Ухане стала женщина, продавшая креветки

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Синьхуа
Коронавирус. Фото: Синьхуа

Китай, который стал первопроходимцем коронавирусной инфекции, рассказал о первом человеке в Ухане, который заболел COVID-19. Об этом передает издание Sina.

Отмечается, что первым человеком в городе Ухань, у которого подтвердили коронавирус, стала женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов "Хуанань".

11 декабря у женщины поднялась температура, и она обратилась к врачам. Как отмечает ведомство с ее слов, обычно при недомогании ей становилось лучше после того, как в больнице ей ставили укол, однако в тот раз ей не помогли даже 2 укола. Через 5 дней женщина обратилась в больницу "Сьехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии.

Позднее выяснилось, что женщина стала первым человеком с подтвержденным диагнозом коронавируса на рынке. Согласно предположениям журналистов, именно этот рынок и стал первоисточником распространения инфекции, но экспертам так и не удалось узнать, при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного-носителя к человеку.

До 31 декабря 2019 года, по данным комитета по охране здоровья Уханя, в первой группе зараженных было 27 человек. 24 из них были связаны с рынком "Хуанань", при этом четверо — члены одной семьи.

Журналисты рассказали, что им также удалось найти первого зараженного мужчину, который не контактировал с рынком морепродуктов "Хуанань". 16 декабря у него поднялась температура, и он обратился в больницу в пригороде Ухань. Пациент так и не смог понять, где заразился, однако предположил, что мог подхватить инфекцию в метро или уже после того, как обратился в больницу.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина. 

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