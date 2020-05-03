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  • У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео
03 мая 2020, воскресенье, 22:49 268
Америка 2020-05-03T22:53:10+03:00
Українські Новини
У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео

У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео

Надежда Комендантова
США, Лаборатория, Коронавирус, Майк Помпео, Ухань, Происхождение коронавируса
Помпео. Фото: e-news.su
Помпео. Фото: e-news.su

В то время, как Соединенные штаты Америки остаются эпицентром пандемии коронавируса, а один из сотрудников Госдепартамента умер из-за заражения коронавирусом, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

При этом на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его не естественном происхождении.

"Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе", - пояснил он.

Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей, также Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновение коронавируса.

Кроме того, США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении. 

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Тем временем, Дональд Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек

 

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