США подали в суд на Китай за нанесение ущерба от коронавируса

Соединенные штаты являются одними из эпицентров пандемии коронавируса. Из-за рапространения эпидемии, власти вынуждены приостановить выдачу грин-карт а также иммиграционных виз. Помимо этого, на днях США подали иск против Китая за нанесение ущерба от коронавируса. Об этом передает The Hill. В частности, иск подал штат Миссури с требованием возместить ущерб. Как передает ведомство, в иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что тысячи людей были заражены в регионе, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за пандемии коронавируса. "Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он. Кроме того, Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая. Как сообщали Українські Новини, ранее трое жителей штата Нью-Йорк подали иск на Всемирную организацию здравоохранения за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.