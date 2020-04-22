США подали в суд на Китай за нанесение ущерба от коронавируса

Соединенные штаты являются одними из эпицентров пандемии коронавируса. Из-за рапространения эпидемии, власти вынуждены приостановить выдачу грин-карт а также иммиграционных виз. Помимо этого, на днях США подали иск против Китая за нанесение ущерба от коронавируса. Об этом передает The Hill.

В частности, иск подал штат Миссури с требованием возместить ущерб.

Как передает ведомство, в иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что тысячи людей были заражены в регионе, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за пандемии коронавируса.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он.

Кроме того, Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Как сообщали Українські Новини, ранее трое жителей штата Нью-Йорк подали иск на Всемирную организацию здравоохранения за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.