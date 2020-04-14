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  • В Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей
14 апреля 2020, вторник, 14:15 286
Азия 2020-04-14T14:15:58+03:00
Українські Новини
В Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей

В Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей

Елизавета Кесельман
Китай, Азия, Коронавирус в Китае, Исследования о коронавирусе, Контроль властей
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Исследованием появления коронавируса COVID-19 стали заниматься многие страны, однако из-за того, что вспышка инфекции взяла свое начало в Китае, подозрение на создателей COVID-19 "упало" именно на КНР. В связи с этим, Минздрав Китая внедрил запрет на публикацию научных работ, сделанных в рамках страны без предварительного одобрения властями. Об этом передает CNN.

По информации издания, повышенное внимание руководства Китая к работе специалистов похоже на попытку взять под контроль распространение информации о происхождении пандемии COVID-19.

В соответствии с директивой, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.

Начиная с конца января, китайские исследователи опубликовали ряд материалов по изучению коронавируса в нескольких влиятельных иностранных изданиях. Некоторые из них подняли вопрос о возможной ответственности китайских властей за вспышку болезни и вызвали споры в социальных сетях. 

Как сообщали Українські Новини, по данным на 14 апреля, в Китае зафиксировано еще 89 случаев заражения коронавирусом, и 54 бессимптомных случая заболевания. 

Также врачи США заявили, что 80% погибших от коронавируса умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

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