В Минфине обещают, что объем финансирования со стороны МВФ не уменьшится

После того, как представитель МВФ сообщил, что фонд может заменить программу финансирования Украины с EFF на Stand-By, а главой миссии в Украине назначили Иванну Владкову Голлар, Министерство финансов заявило, что объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By вместо EFF.

"При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.

В то же время на данный момент переговорные процессы с Международным валютным продолжаются", - говорится в сообщении.

Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе (11-17 мая).

Как сообщали Українські Новини, Национальном банке ожидают первый транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества в 2 млрд долларов во 2-м квартале.

В январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

В то же время Всемирный банк прогнозировал в начале года рост ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Кроме того, в то время, как в Минфине подсчитали, сколько Украине необходимо будет выплатить в этом году по внешним долгам, инвестиционные банки полагают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.