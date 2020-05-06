Вторая волна безусловно неизбежна. Вирусолог не исключила повторную эпидемию COVID-19

Пока в ВОЗ предупреждают, что быстрая отмена карантинных мер может привести к возобновлению эпидемии, вирусолог из Италии Элизабетта Гроппелли не исключает вторую волну COVID-19, — передает "Радио Свобода".

Даже если иммунитет у тех, кто перенес коронавирус все же есть, не переболевших людей на планете большинство.

"Это означает, что, если мы перестанем соблюдать требования к физическому расстоянию или ослаблять карантинные меры, мы делаем себя уязыимыми. То есть вторая волна неизбежна. Вирус все еще с нами, а мы не защищены от него", — заявила она.

Выход из ситуации она видит в защите тех людей, которые больше всего уязвимы перед вирусом.

Она рассказала, сейчас во всем мире работают над тем, чтобы разработать вакцину или возможно лекарство от коронавируса.

"Это кризис, который зацепил каждую часть нашего общества. Я смотрю на это как ученый, вирусолог. Также этот вирус новый. А значит он правда затронул весь мир и все его части внезапно. Но не все так плохо. Мы многое сделали за короткий промежуток времени", — Элизабетта Гроппелли.

Она подчеркнула, что в каждой стране карантин проходит по-своему.

"Карнтин — очень хорошая быстрая реакция на критическую ситуацию. Но он не может быть долгосрочным решением. Некоторые страны, включая Италию, пребывают в карантине достаточно давно. Карантин – это сложно. Его невозможно ужержать на отдельных уровнях. Тем более уровне страны. Особенно когда речь идет о целом мире", — рассказала вирусолог.

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Как сообщали Українські Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос.