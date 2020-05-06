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06 мая 2020, среда, 21:41 193
Общество 2020-05-06T22:45:02+03:00
Українські Новини
В ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин

В ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин

Кира Молчанова
Карантин, ВОЗ, Коронавирус в мире, Смягчение карантина
Карантин
Карантин

Пока в Украине только начали открывать продуктовые рынки, всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может вернуться, если стремительно снять жесткие ограничения.

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Его заявление опубликовано в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что от жесткого карантина к нормальной жизни нужно переходить медленно и в несколько этапов.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что защитить от пандемии сможет устойчивая система здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос.

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