В ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин

Пока в Украине только начали открывать продуктовые рынки, всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может вернуться, если стремительно снять жесткие ограничения.

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Его заявление опубликовано в социальной сети Twitter.

"4⃣ that preventive measures are in place in workplaces, schools and other places where it’s essential for people to go

5⃣ that importation risks can be managed



6⃣ that communities are fully educated, engaged and empowered to adjust to the “new norm”"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020

Он подчеркнул, что от жесткого карантина к нормальной жизни нужно переходить медленно и в несколько этапов.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что защитить от пандемии сможет устойчивая система здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос.