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20 апреля 2020, понедельник, 13:50 869
Общество 2020-04-20T13:58:06+03:00
Українські Новини
Метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог

Метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог

Елена Новикова
Метрополитен, Метро, Карантин, закрытие метро, карантин в Украине
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Вирусолог считает, что метро, которое не работает с 17 марта, можно было оставить открытым, но не пускать людей на станции без масок. Об этом доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Алла Мироненко рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима.

"Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски", - добавила Алла Мироненко.

Она уточнила, что также необходимо, чтобы люди следили за руками или перчатками и обрабатывали их

"Через руки даже больше вероятность заразиться, чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять людей, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сказала вирусолог.

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что вирусолог из Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАН Надежда Жолобак также считает, что закрытия метрополитена можно было избежать.

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