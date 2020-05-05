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05 травня 2020, вівторок, 11:44 7
Суспільство 2020-05-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
Влада готується відкрити метро в червні

Влада готується відкрити метро в червні

Анна Рудык
Карантин, Київський метрополітен, Коронавірус, карантин в Києві
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Київський метрополітен, який активно ремонтують у період карантину, можуть відкрити для пасажирів в червні. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі Президента України.

Так, згідно з інформацією джерела, метро в Києві відкриють для пасажирів не раніше, ніж через три тижні.

"Не раніше, ніж через три тижні. Можливо на початку червня або в кінці, в залежності від ситуації з коронавірусом", - повідомило джерело.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт.

Тим часом метро та громадський транспорт можуть заробити на четвертому етапі виходу з карантину. Крім того, на думку вірусолога, метро можна було не закривати, але пускати людей у масках.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що категорично проти відновлення громадського транспорту з 11 травня.

А сьогодні почався 55-й день карантину який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

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