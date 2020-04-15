Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт

Движение общественного транспорта, которое приостановили из-за карантина, в Украине будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса. Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, Криклий сообщил, что ограничения будут уменьшать постепенно.

"В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", – сказал Криклий.

Он уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль … Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это все дистанционно", – подчеркнул чиновник.

Как сообщали Українські Новини, гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться.

Также Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.