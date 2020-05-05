Замминистра здравоохранения Ляшко рассказал, можно ли открывать с 11 мая общественный транспорт

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что категорически против возобновления общественного транспорта с 11 мая. Об этом он заявил в ходе политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал Ляшко.

Он отметил, что понимает, что отсутствие общественного транспорта будет значительно влиять на бизнес, однако, по его словам, это не вопрос 11 мая (даты смягчения карантинных мер).

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.