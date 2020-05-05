В Украине снова продлили карантин: сколько осталось до его окончания

Сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

На заседании Кабмина 4 мая было принято решение о продлении карантина до 22 мая.

До этой даты осталось 17 дней.

Также Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Также с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.