Как живет киевское метро на карантине и когда его смогут открыть

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о дате возобновления работы работы метро не раньше 31 мая. Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, столичный метрополитен не давал никакой официальной информации, когда может заработать метро.

"Ее (ред. - информацию) взяли с телеграм-канала якобы столичного метро. Но у метрополитена такого канала нет", - сказал он.

Согласно постановлению правительства ограничительные меры, в том числе о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения.

Кличко подчеркнул, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове принимало правительство. И восстановление работы метрополитена будет зависеть соответственно от решений Кабмина.

Пока метро не перевозит пассажиров, в подземке происходят ремонтные работы на станциях.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях. - Меняют системы освещения. Проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.







Как сообщали Українські Новини, метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина.



Кроме того, по мнению вирусолога, метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках.